Baiersbronn Brückenbau verzögert sich um eine Woche

Der ursprünglich geplante Termin für die Anlieferung der Brückenteile am Gründonnerstag und die damit verbundene Vollsperrung der Freudenstädter Straße war aufgrund der Osterfeiertage und Ferien bei Handwerk und Gastronomie auf Kritik gestoßen. "Nun wird die Brücke am 25. April angeliefert und es wird tagsüber eine Vollsperrung geben", so Kuntosch. Über die Behelfsbrücke am Neumühleweg wird der Verkehr einspurig geleitet, wenn die Brücke an der Freudenstädter Straße saniert wird.

"Zeitlich sind wir mehr als im Rahmen und wirklich froh, dass wir in der kurzen Zeit die Brücke doch noch hinbekommen", so der Bauamtsleiter. Für den Verkehrsfluss sei es eine wichtige und notwendige Lösung, denn die Ampellösung hätte erhebliche Verkehrsprobleme bedeutet. Erste Auswirkungen habe man ja schon bei einer kurzen Ampelschaltung in der Baustelle gesehen. Ruf betonte, dass auch die Verschiebung des Brückenaufbaus kein Problem sei, denn nutzbar sei diese ohnehin erst ab dem 2. Mai.

Grundschüler aus Baustelle raushalten