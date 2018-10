Baiersbronn Baustelle ausgewichen: Unfall in Friedrichstal

Rund 6000 Euro Sachschaden und durch einen erlittenen Schock leicht verletzte Kinder sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, auf der Wilhelm-Heusel-Straße in Baiersbronn-Friedrichstal ereignet hat.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas war gegen 20.14 Uhr - von Freudenstadt kommend - auf der Bundesstraße 462 in Richtung Baiersbronn unterwegs. Um einer mit Ampelanlage geregelten Baustelle der B 462 im Bereich Friedrichstal auszuweichen, bog der junge Mann am Ortseingang nach links auf die Straße "Am Steigle" ab und folgte dieser auf die parallel zur B 462 verlaufenden Wilhelm-Heusel-Straße.

An einer Kuppe im Bereich der Abzweigung "Am Königshammer" kam es auf der engen Wilhelm-Heusel-Straße dann zu einem Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Mercedes, der neben dem 30-jährigen Fahrer mit einer Frau und zwei Kindern besetzt war.