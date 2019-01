Baiersbronn Auf B 462 wird bald wieder gebaut

"In manchen Bereichen sind wir weiter gekommen als wir wollten, und dank des guten Wetters ging die Baustelle 2018 gut vonstatten", bilanzierte Bürgermeister Michael Ruf. Zum letzten Baustellenstammtisch vor der Winterpause waren nochmals viele interessierte Bürger gekommen, um auf der Terrasse des Cafés am Eck bei Glühwein und Speckfladenbrot auch einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Hoffen auf einen milden Winter

Bürgermeister Michael Ruf lobte die gute Zusammenarbeit mit den Anwohnern und dankte der Baufirma für ihre engagierte Arbeit. "Nur der Frost hat uns zum Schluss noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, und der Feinbelag der Fahrbahn konnte nicht mehr aufgebracht werden. Aber hier im ersten Teil haben die Anlieger das meiste hinter sich", betonte Ruf.