Mann greift vermutlich 35-jährigen Bekannten an

Bahnhof in Balingen

1 Offenbar soll bei der Auseinandersetzung auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. (Symbolfoto) Foto: Brian Jackson-stock.adobe.com

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Montagabend am Bahnhof in Balingen ereignet haben soll.















Link kopiert

Balingen - Wie im Nachgang zur Anzeige gebracht wurde, war am Bahnhof gegen 21.35 Uhr ein 35-Jähriger mit einem Bekannten zunächst in verbalen Streit geraten. Dieser soll ihn anschließend geschlagen und zu Boden gebracht haben, so die Polizei. Offenbar soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Der 35-Jährige, der sich eigenen Angaben zufolge losreißen und flüchten konnte, erlitt leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Balingen ermittelt.