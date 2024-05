Foto: Photo Autonomous province of Trento – Wildlife Department archives

Einige Monate werden noch vergehen, bevor es soweit ist, doch fest steht: „Problembärin“ Gaia wird in den Alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach umgesiedelt. Bei den Verantwortlichen hält sich die Begeisterung in Grenzen.