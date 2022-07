5 Gut besucht: die "Bären"-Musikparty in Engstlatt. Foto: Breisinger

45 Jahre Kultkneipe "Bären" in Balingen: Das ist am Wochenende mit drei Konzertabenden und heißer Musik ordentlich gefeiert worden.















Link kopiert

Balingen - Die "Kultkneipe in Balingen", "Immer wieder klasse", "Oldschool und seit Jahren unverändert", "Super Musik, super Personal", "Ein gemischtes Publikum zwischen 20 und 70 Jahren": Diese und andere auf der Homepage gesammelte Lobpreisungen bekommt man zu hören, wenn vom "Bären" die Rede ist, einer festen Institution in der Balinger Kneipenszene seit nunmehr 45 Jahren.

"Eine Hausnummer"

"45 Jahre sind schon eine Hausnummer. Es ist krass, was in dieser Zeit geschaffen wurde", zeigt sich der Inhaber Patrick Streicher stolz. Auch für den "Bären" war es nicht immer leicht. Viele Rückschläge für die Kneipe und für die Gastronomie im Allgemeinen gab es nicht nur zuletzt, sondern auch in den vergangenen Jahren zu verarbeiten, so Streicher.

Erster Inhaber war 1977 der Vater von Patrick Streicher, Uli Stegmaier, der bis 2008 die Kneipe führte, ehe er von Martin Seemann abgelöst wurde, der den Staffelstab 2018 an Streicher weiterreichte.

Streicher: große Party

Um das Jubiläum zu feiern, fand auf dem Firmengelände von Show + Media Design in Engstlatt eine große Party statt. "Für mich ist es die erste in dieser Größenordnung", betont Streicher. Da passte es gut, dass die Veranstaltungstechniker von Show + Media Design ihr zehnjähriges Jubiläum feiern, sodass nicht nur für die Verpflegung, sondern auch für die Organisation inklusive hochklassiger Tonanlage, Bühnenaufbau und Bühnenbild gesorgt war. Die Firma hat sich unter der Federführung von Elischa Dommer einen guten Namen in der Eventbranche gemacht.

Hochklassiges Lineup

Dementsprechend hochklassig war das Lineup. Dommer und Streicher ließen ihre Kontakte in der Musikszene spielen. Los ging es am Freitag mit Reggae von "Saidon Train" und Gipsy-Balcan-Action mit "Dr. Alecks and the Fuckers". "Letztere wollte ich mit dabei haben. Ich hatte sie für den 19. März 2020 gebucht, doch wenige Tage zuvor gab es den Lockdown", sagt Streicher. Für den Samstag gab es eine Änderung, für die verhinderten "Fenders 55" sprang "Stoni D" (Dennis Steinkühler) ein. Im Anschluss trat die Status-Quo-Coverband Sixx auf.

Am Freitag geht’s weiter

Am Sonntag war Steinkühler erneut auf der Bühne, dieses Mal mit der Combo "Indigo" (Blues/Rock), deren Performance nicht darunter litt, dass sie nicht in Originalbesetzung antreten konnte und auf einen Ersatz zurückgreifen musste. Zudem performte die Folkband "Sean Mc Gurrin Band".

"Wie bei der Live-Musik im ›Bären‹ möchten wir die ganze Bandbreite der Musik zeigen" so Streicher. "Ansonsten möchten wir so wenig wie möglich verändern und setzen auf Altbewährtes."

Bereits am kommenden Freitag finden bei erneut freiem Eintritt die Festlichkeiten – zehn Jahre Show & Design – mit dem Auftritt des "Rockorchesters Horst Müller" ihre Fortsetzung. Am Samstag tritt die "Dewy Lilies" auf, und am Sonntag gibt es Frühschoppen mit dem Duo "SaWa" und im Anschluss den Schlagernachmittag mit "3mal1" mit Alena, Lorena und Michael Gierk.