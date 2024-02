Baden-Württemberg: Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr angelaufen

1 Auch der Personennahverkehr in Stuttgart ist von dem ganztägigen Streik betroffen. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

In sieben Städten in Baden-Württemberg stehen Busse und Bahnen bis Samstagmorgen still. Mit dem Streik im Nahverkehr will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.









Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat in sieben Städten in Baden-Württemberg begonnen. Von den rund 6500 Beschäftigten erwartet die Gewerkschaft Verdi am Freitag eine Beteiligung von etwa 60 Prozent, wie ein Sprecher am Morgen schätzte. Demnach sind die Städte Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz von dem ganztägigen Warnstreik betroffen. Voraussichtlich werden dort alle Busse und Bahnen stillstehen.