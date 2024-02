1 „Freitag ganztägig Streik“" ist auf einer Anzeigetafel in einer U-bahn Station in Berlin zu lesen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag in fast allen Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Foto: dpa/Christian Charisius

Die Gewerkschaft Verdi erhöht bundesweit den Druck bei den Verhandlungen für den Öffentlichen Nahverkehr – auch im Südwesten. Der Warnstreik am Freitag zehrt erneut an den Nerven vieler Fahrgäste. Besonders betroffen ist der Südwesten.









Link kopiert



„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.“ Dieser Text aus dem Jahr 1863 ist bis heute eines der bekanntesten Kampflieder der Arbeiterbewegung. Am heutigen Tag heißt es: „Alle Räder stehen still, wenn Verdi es will.“