Der Tarifstreit im Einzelhandel zieht sich teilweise schon seit Monaten. Nun werden Beschäftigte erneut zum Streik aufgerufen.

Auch in Stuttgart werden Angestellte von Unternehmen wie Kaufland, Ikea und H&M aufgerufen, die Arbeit am Gründonnerstag niederzulegen.









Die Warnstreiks der Beschäftigten im Einzelhandel in Baden-Württemberg haben begonnen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rechnet am Donnerstag mit ungefähr 1300 Teilnehmern im ganzen Land. Der Ausstand soll überwiegend direkt vor Filialen stattfinden. In Stuttgart ist für 10.00 Uhr eine Demonstration angemeldet, an der laut Verdi rund 300 Menschen teilnehmen werden.