Baden-Württemberg: Strobl will Gendern in Verwaltungssprache verbieten

Strobl will Gendern in Verwaltungssprache verbieten

1 In der Verwaltungssprache soll Gendern zukünftig nicht mehr erlaubt sein, teilte Thomas Strobl (CDU) mit. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Das Volksbegehren der Gender-Gegner wurde zwar formal abgelehnt – aber die Initiatoren kommen mit politischen Verbündeten nun doch ans Ziel: Innenminister Strobl will Gendern aus der Verwaltungssprache tilgen.









Gendern soll in der Sprache der Landesbehörden im Südwesten verboten werden. Man werde in einer Verwaltungsvorschrift festhalten, dass Sonderzeichen wie Binnen-I und Gendersternchen in der Verwaltungssprache künftig nicht mehr zulässig seien, verkündete Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Das würde dann etwa gelten für Schriftverkehr von Ministerien oder Regierungspräsidien. Man würde damit bestehende „Regelungsdefizite“ heilen.