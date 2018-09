Bad Wildbad Wolf: Betroffene enttäuscht von Diskussion

Bad Wildbad - Dass die "Informationsveranstaltung zum Thema Wolf", zu der das Umweltministerium in die Trinkhalle in Bad Wildbad (Kreis Calw) geladen hatte, nicht als offene Diskussion durchgeführt wurde, gefiel nicht jedem. "Das war unter aller Kanone, die wollen die Volksmeinung total flach halten", sagte Gernot Fröschle, der durch die Wolfsattacke am 30. April mehr als 40 Schafe verlor – durch diese Attacke kam die Diskussion um den Wolf in Baden-Württemberg erst so richtig in Fahrt.