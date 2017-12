Bad Wildbad Wiedereröffnung ist "Augenwischerei"

Bad Wildbad. "Eine kurzfristige Wiederinbetriebnahme macht keinen Sinn", sagte Bürgermeister Klaus Mack in Bezug auf die Situation des maroden Hallenbades. Kurzfristig müssten zwei Millionen Euro investiert werden, die nur wenig später anstehende Generalsanierung würde noch einmal 3,7 Millionen kosten – zusammen also genauso viel wie ein Neubau in gleicher Größe, der aber nur "den Bestand von vor 45 Jahren festschreiben" würde. Aktuell würden Kommunen für neue Bäder, die heutigen Standards entsprechen, derzeit circa zehn Millionen Euro investieren, nannte Mack die Dimensionen eines eventuellen Hallenbadneubaus.

Zudem müsse auch dringend in das Freibad investiert werden. Im September habe man sechs Varianten skizziert, die nun auf Standort, Investitionskosten und vor allem auch die Betriebskosten untersucht werden soll. Für diese Studie wurde die Kannewischer Management AG aus der Schweiz angefragt. Die Firma sei nicht nur beratend tätig, so Mack, sondern sie betreibe auch selbst erfolgreich Bäder wie zum Beispiel die Caracalla-Therme in Baden-Baden.

Die Stadt müsse die Bad Wildbader Bäderlandschaft grundsätzlich analysieren, so ist der Sitzungsvorlage zu entnehmen. Dazu brauche es die Expertise von Fachleuten. Auf Grundlage dieser Untersuchung könne dann eine Entscheidung getroffen werden, wie es mit den Bädern weitergehe und welche Varianten für die Stadt finanzierbar seien. Dazu müssten vor allem auch die Betriebskosten berücksichtigt werden. Auch eine mögliche interkommunale Zusammenarbeit werde geprüft. Die Kosten für das Gutachten betragen 47 800 Euro. Die Mittel habe man bewusst nicht in den Haushalt für 2018 aufgenommen. "Wir wollen sofort starten", so Mack.