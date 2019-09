Bad Wildbad Vorerst kein Kombiticket für alle Attraktionen

Dazu kommt laut Dickgiesser noch, dass das Wetter oben anders sei als in der Stadt, sich im Laufe des Tages ändern könne oder die Touristen an der Hängebrücke feststellen, dass sie sich doch nicht darüber trauen. Also gingen sie zurück zur Bergbahn und verlangten ihr Geld für die nicht genutzten Attraktionen zurück, was noch mal zu einem erhöhten Aufwand geführt habe.

Die Folge? "Personal überlastet, Gast sauer, Personal sauer!" Deshalb habe man "die Reißleine ziehen" müssen und in gemeinsamen Gesprächen mit allen Betreibern die Abschaffung aller Kombinationstickets – ein Kombi­ticket mit allen Attraktionen gab es bislang sowieso noch nicht ­– beschlossen.

Nun sei es das Ziel, die Gäste "schnellstmöglich auf den Berg" zu bringen. Dann könnten sie sich oben in Ruhe entscheiden, was sie machen wollen. Dabei soll auch der geplante Informationsraum mit Flyern und digitalem Infoportal helfen, der, gefördert vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, in der Bergstation eingerichtet werden soll. Und das funktioniere durchaus: "Die Gäste sind unten schneller weg", stellt Dickgiesser fest.

Karten in der Tourist-Information erhältlich

Dass das aus Sicht des Gastes dennoch nicht die optimale Lösung sei, kann Dickgiesser nachvollziehen. Es habe auch schon "die ein oder andere Beschwerde gegeben", weil die Gäste jetzt vielleicht mehrmals anstehen müssten. Aber Dickgiesser verdeutlicht noch einmal: "Wir mussten die Notbremse ziehen und sehen, wie wir eine kurzfristige Lösung finden." Nun wolle man die Sache ein halbes Jahr lang testen und "schauen, wie es läuft". In den regelmäßigen Treffen aller Beteiligen soll auch das Thema Kombiticket weiter im Blick behalten werden. Der Baumwipfelpfad beispielsweise löse das Problem so, dass seit der Abschaffung der Kombitickets durchgängig auch die zweite Kasse besetzt sei, was ganz gut funktioniere, sagt Dickgiesser.

Um die Gäste bereits an der Talstation besser zu informieren, habe man nun mit allen Partnern Infotafeln aufgestellt, die über die Preise informieren. Zudem soll über dem Eingang zur Bergbahn ein Banner aufgehängt werden, das alle Attraktionen darstelle. So könne man für ein schöneres Erscheinungsbild des Uhlandplatzes sorgen und "so vielleicht den einen oder anderen besänftigen", hofft Dickgiesser.

Übrigens: In der Touristik Bad Wildbad können die Besucher Karten für alle Attraktionen kaufen – ab Sommer 2020 dann auch zu verlängerten Öffnungszeiten. Das spart zwar kein Geld, aber immerhin können sich die Touristen so das mehrfach Schlange stehen sparen.