Bad Wildbad Unbekannte demolieren Märchenweg-Stationen

Nicht umsonst stellen sich Erwachsene und Kinder an Station drei die Frage: "Was ist denn das für eine leere Blechkiste?" Das war sie bis vor Kurzem nicht, denn hier wurde die Flößerei mit einem beweglichen Floß-Modell dargestellt, wie es den Rhein hinunter nach Holland treibt. Aber bereits im Frühjahr war das Floß weggerissen worden, nun musste die gesamte Floßanlage abgebaut werden, um sie zu erneuern. Das war kein Streich, sondern eine Sachbeschädigung größeren Ausmaßes.

Dies ist nicht die einzige Beschädigung. Denn wer an Station sieben das Material erfühlen will, der fühlt auf der rechten Seite nur eine Metallschiene. In den dunkeln Grifflöchern sind verschiedene Herzen untergebracht, deren Material man erfühlen soll. Zwei der Herzen wurden entwendet, obwohl sie sehr gut angeschraubt waren.

Diese vorsätzlichen Beschädigungen des bezaubernden Märchenwegs zur Sage von Wilhelm Hauff "Das kalte Herz" dürften für alle Besucher ein Ärgernis darstellen – schließlich fehlen so die zum erklärenden Text gehörenden manuell greifbaren Exponate.