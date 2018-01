Bad Wildbad Ständiges Provisorium

Kreative Ideen

Der Donnerstagnachmittag, so führte Bürgermeister Klaus Mack beim Neujahrsempfang aus, sei geprägt von ihren kreativen Ideen für Veranstaltungen wie Spielenachmittagen, Vorträgen oder Themenfeiern. Ob neu zugezogene oder alteingesessene Bad Wildbader Senioren, sie alle freuten sich an dem Angebot, das der 1970 gegründete Verein im König-Karls-Stift Woche für Woche auf die Beine stelle. Für diese Verdienste und als Beispiel für gelebtes Ehrenamt überreichte Mack der Seniorenclubleiterin die Stadtplakette in Bronze..