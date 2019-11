Bad Wildbad Stadt ist ein Vorbild im digitalen Tourismus

Strukturwandel wird erwähnt

Erwähnt wird in dem Artikel der Strukturwandel, den man in der Bäderstadt mit Ideen, Unterstützung des Landes, privaten und städtischen Investitionen angegangen sei. Der "schönste Badetempel Europas", das Palais Thermal, wird genannt. Von der Rettung der Trinkhalle und dem Königlichen Kurtheater durch Vereine ist die Rede, wie von der privat getragenen Sanierung des vom Königlichen Palais zum Badhotel gewordenen Gebäudekomplexes am Kurplatz. Der Neubau der Sanaklinik und die Sommerbergbahn mit allen Attraktionen auf dem Wildbader Hausberg werden teils beschrieben, teils erwähnt.

An den 18 Stationen in der und um die Stadt stellen das Glasmännlein und der Holländermichel Aufgaben. Die Lösungen werden mit Punkten honoriert. Mit der steigenden Zahl der Stationen können immer mehr Belohnungsstufen freigeschaltet werden. Die letzte Stufe bietet eine Überraschung, mit der sich ein kleiner Wunsch erfüllt. Man muss nicht alle an einem Tag erreichen. Gleichermaßen erklärend wie werbend erwähnt wird: "So lässt sich eine Übernachtung in Bad Wildbad mit einer spannenden Geschichte, dem Besuch der Freizeiteinrichtungen und die Erkundung der Stadt mit ihren schmucken Cafés, Restaurants und ganz besonderen Orten verbinden."

Wen das Angebot lockt, der sitzt dann irgendwann auch an der mit dem letzten Absatz des Beitrags folgendermaßen beschriebenen Stelle: "Ich genieße gerade bei einer Tasse Kaffee den Blick über die Stadt. Ohne die Legende vom Holländermichel hätte ich dieses Kleinod im Olgabad wohl nicht gefunden. Doch mein Handy klingelt wieder. Diesmal ist es das Glasmännlein. Die nächste Aufgabe wartet. Ich muss weiter zur Bad Wildbader Seifenmanufaktur." – Der Beitrag in der Fachzeitschrift hat natürlich ein Aktenzeichen: "792.0" für Tourismusort/Grundsätzliches.