Bad Wildbad Schild aufgehängt: "Kein Krankenhausbett für laute Raser"

Thema ist nicht einheitlich geregelt

Das Thema Motorradfahren ist deutschlandweit nicht einheitlich geregelt. So informiert der ADAC auf seiner Internetseite: "In den Bundesländern mit Ausgangsbeschränkung (Bayern, Sachsen und Saarland) ist eine reine Vergnügungstour kein ›triftiger Grund‹, die Wohnung zu verlassen, und gilt auch nicht als Sport an der frischen Luft. Erlaubt wäre hingegen eine Besorgungsfahrt, beispielsweise zum Einkaufen. Im Saarland und in Brandenburg ist die Motorradspritztour trotz Ausgangsbeschränkung noch erlaubt." Außerdem rät der Automobilclub generell von nicht notwendigen Fahrten in allen Bundesländern unter dem Aspekt des Gemeinwohls ab. ADAC-Jurist Stefan Bergmann: "Jede Ausfahrt birgt ein gewisses Risiko für Pannen oder Unfälle. Wer die Maschine stehen lässt, vermeidet im Ernstfall unnötige Gefahren für Pannenhelfer oder Einsatzkräfte."

Aber auch wenn die Corona-Krise irgendwann vorbei gehe, das Lärmproblem bleibe, ist sich Gepperth sicher. "Wenn ich die Wettervorhersage im Fernsehen sehe und es heißt, es kommt ein traumhaftes Wochenende, dann reicht es mir schon wieder", sagt sie. Und sie fühlt sich im Stich gelassen. Sie habe sich auch schon an die Stadtverwaltung gewandt, aber "der eine schiebt es auf den anderen", klagt sie.

Tatsächlich hat die Stadt wenig Handhabe, denn die Straße ins Obere Enztal ist eine Landesstraße. "Ich kann die Beschwerden sehr gut nachvollziehen. Wir setzen uns deshalb für die Belange der Anwohner ein, wo wir nur können. Allerdings liegt die Entscheidung über Maßnahmen am Ende nicht bei uns, da in der Regel Bundes- oder Landesstraßen betroffen sind", sagt Bürgermeister Klaus Mack auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. In Calmbach habe man innerorts beispielsweise im Jahr 2016 einen Lärmschutzaktionsplan mit groß angelegter Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat hätte dann beschlossen, dass in Calmbach auf allen Durchgangsstraßen Tempo 40 beantragt werden soll. Die Genehmigungsbehörde habe das aber abgelehnt. Beschränkungen dürfe es nur dort geben, wo nachweislich die Lärmwerte überschritten seien. Der Lärmschutzaktionsplan werde nach fünf Jahren, also 2021 neu aufgelegt. Dann könne man einen neuen Vorstoß wagen. Mack weiter: "In der Wildbader Straße wurde aus anderen Gründen eine 30er Zone eingerichtet. Dort haben wir jetzt eher die Beschwerden, dass zu viel geblitzt wird."

Aber auch der Bürgermeister würde sich in der Corona-Krise "mehr Zurückhaltung und Verantwortungsgefühl der Motorradfahrer wünschen. Aber solange es erlaubt ist, hat man keine Handhabe. Hier sollte der Gesetzgeber klare Regeln aufstellen", fordert er.

Bürgermeister fordert mehr Kontrollen

Auch für den Lautenhof habe man eine Geschwindigkeitsbegrenzung an der Einfahrt beantragt, "allerdings wurde dieser Vorschlag im Rahmen einer Verkehrsschau nicht befürwortet", so Mack weiter.

Von den vorgeschlagenen Displays, "die freundliche Hinweise zum langsamen Fahren geben", hält er nicht viel. Die seien sehr anfällig, zudem halte die Wirkung nur sehr kurz an. Die Stadt habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, sagt er.

Über den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord beteilige sich die Region und somit auch Bad Wildbad an der Initiative "Lärmarmer Schwarzwald". Viele Maßnahmen wie Flüsterasphalt oder technische Änderungen bei den Motorrädern würden aber "das Problem kurzfristig nicht lösen", glaubt der Bürgermeister.

Die Probleme im Lautenhof, im Bereich Christophshof und auf der B 296 Richtung Oberreichenbach bekomme man "meines Erachtens nur durch vermehrte Kontrollen in den Griff. Unser Ordnungsamt fasst derzeit die Beschwerden zusammen. Dann werden wir einen erneuten Anlauf nehmen. Wir werden das Landratsamt bitten, vermehrt auf Geschwindigkeitskontrollen speziell für Motorradfahrer zu setzen. Einfache Blitzer reichen da nicht aus", ist er überzeugt.

Auch Gepperth sagt, dass es viele Appelle geben würde, an die sich die Motorradfahrer aber nicht halten würden. "Wir wollen einfach nur unsere Ruhe und haben sie nicht", klagt sie und erzählt, sie sei wegen ihres Partners nach Bad Wildbad gezogen. Mittlerweile sei sie aber wegen des Lärms "am Überlegen, wieder wegzuziehen". Deshalb will sie, wenn die Corona-Krise vorbei ist, auch eine Unterschriften-Aktion starten. Und sie hofft, dass durch Geschwindigkeitsbeschränkung und stärkere Kontrollen endlich wieder Ruhe in dem Wohngebiet einkehrt, das derzeit nicht zu Unrecht Lautenhof heißt.