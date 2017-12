Bad Wildbad Pelzmärtle unterwegs

Diese beiden Gestalten sind in Sprollenhaus nur an einem einzigen Abend unterwegs – am Heiligen Abend. Der Pelzmärtle geht gegen 18 Uhr mit seinen rauen Gesellen zuerst zur Sprollenmühle, wo das "Wetthopfen" abgehalten wird. Gegner ist der Pelzmärtle von Nonnenmiss, und es geht darum, wer höher "hopft". Nach diesem Auftakt ist der Pelzmärtle beim Christophshof zu finden, wo er zuerst an der Enztalstraße entlang geht und dann über den Ginsterweg wieder zurückkommt. Anschließend geht es ins Bais und nach Sprollenhaus.

Vom Peitschenknallen begleitet

Begleitet wird er von den Peitschern, sodass man ihn, folgt man dem Peitschenknallen, leicht finden kann. Beim Christkindle ist dies nicht so einfach, denn es wird nur von den beiden jungen Damen begleitet, und alle drei sind möglichst leise und huschen in die Wohnungen.

Beide Gruppen sind den ganzen Abend unterwegs, es sind ausschließlich junge unverheiratete Leute, die diesen Brauch pflegen, und sie sind nur am 24. Dezember zu sehen. Die jungen Leute nehmen gerne Spenden entgegen, die in diesem Jahr an die Bergwacht Schwarzwald übergeben werden.