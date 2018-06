Bad Wildbad Nur eine Kuh bei Unfällen gestorben

"Die AVG bewahrte die Enztalbahn vor der Stilllegung", unterstrich Geier zur jüngeren Geschichte. In den 1980er-Jahren habe es pro Richtung und Tag 800 Fahrgäste gegeben. Dabei seien in jener Zeit noch in jedem Bahnhof drei bis vier Beschäftigte nötig gewesen. Stück für Stück habe die Deutsche Bundesbahn Personal und technische Anlagen abgebaut.

Die Wende eingeleitet wurde 1995 mit einer Studie der AVG. 2003 erfolgte in Brötzingen der Baggerbiss zum Gleisneubau. Der Neuenbürger Tunnel war im Zusammenhang mit der Elektrifizierung zu niedrig, deshalb wurde das Schienenbett tiefer in den Fels gegraben. Konsequent habe AVG-Geschäftsführer Dieter Ludwig die aus seinem Zitat sprechende Linie verfolgt: "Die Haltepunkte müssen zu den Leuten!" So habe zu Beginn des Jahrhunderts ein neues Nahverkehrszeitalter mit großem Fahrgastzuwachs für das Enztal begonnen.