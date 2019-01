Bad Wildbad "Neubürger" bauen zahlreiche Wohnungen

Die Aktivitäten der Wagners waren jedoch mit der Erneuerung des Bethel-Geländes nicht abgeschlossen. Denn bei gelegentlichen Spaziergängen durch Wildbad fiel ihnen der Hinweis "Zu verkaufen" am Gebäude Kernerstraße 30, die frühere "Villa Elisabeth" ins Auge. Hier befand sich im Erdgeschoss seit den 1950er-Jahren die Staatliche Hochbauleitung Wildbad, die in der Kurstadt zahlreiche Baumaßnahmen umsetzte. So entstanden mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg in den 1960er- und 1970er-Jahren die Wärmezentrale am Kappelberg (1959-1961, Fernheizwerk), die Wandelhalle und Ladenzeile am Kurparkeingang (1961-1964), das Thermalbewegungsbad (1962-1966, heute Vital Therme), die Schwestern- und Personalwohnhäuser am Hohenacker (1964-1967), das Staatliche Rheumakrankenhaus und die Kurverwaltung (1966-1970) und das Neue Eberhardsbad (1971-1977) sowie zahlreiche weitere An- und Umbauten beziehungsweise Erweiterungen (Kurpark) und die Neugestaltung des alten Eberhardbades zum 1995 wiedereröffneten Palais Thermal.

Die Staatliche Hochbauleitung wurde zum Beginn des neuen Jahrtausends als Amt für "Vermögen und Bau Baden-Württemberg" von Bad Wildbad nach Pforzheim verlegt, und die "Villa Elisabeth" von den Ärzten Uve Sievers und Hagen Strohäker gekauft und im Erdgeschoss als sehr gut frequentierte "Klinikpraxis" umgewandelt und genutzt. In den Obergeschossen befanden sich Wohnungen. Nach einem kurzen Gastspiel als "Medizinisches Versorgungszentrum" durch den Klinikverbund Südwest wurde das ebenfalls denkmalgeschützte Gebäude von Ulrich und Tania Wagner erworben. Momentan ist Wagners Immobilienbüro im Erdgeschoss untergebracht, jedoch sind die Änderungspläne bereits in Arbeit: Im Anbau Richtung Kur­theater sind zwei Wohnungen geplant. Die für die Arztpraxen genutzten Räume sollen ebenfalls in Mietwohnungen umgewandelt werden. Zunächst ist jedoch die Sanierung der Fassade und der Fenster vordringlich, bevor weitere bauliche Maßnahmen umgesetzt werden.

Bewegte Geschichte

Durch alte Baupläne, deren Kopien Wagner vom Bauamt der Stadt erhielt, ist zu erfahren, dass das Gebäude bis 1910 den Namen seines Erbauers "Villa Haussmann" trug. Nach dem Kauf durch die Familie des damaligen Bürgermeisters Bätzner erhielt die Villa den Namen der jüngsten Tochter "Elisabeth" (1884-1961). Unter dem heutigen Parkplatz des Hauses befand sich der Eiskeller der Familie Klumpp, in dem das im Winter am "Eisgalgen" gefrorene Eis eingelagert wurde, um im Sommer als Kühlmittel genutzt zu werden. Darüber befindet sich ein einstöckiger inzwischen umgebauter Anbau, in dem früher der Buchhändler Pauke Papierwaren, Zeitungen und Ansichtskarten verkaufte.