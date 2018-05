Bad Wildbad Mehr Sicherheit für Fußgänger

"Die Bürger werden in den Prozess eingebunden."

"Wir werden insbesondere die Fußgängerwege in Calmbach von den Schulen zu den Bushaltestellen in den Blick nehmen", so Bürgermeister Klaus Mack. "Die Erkenntnisse werden in die Gestaltung der Wildbader Straße einfließen. Im Stadtteil Wildbad geht es auch darum, die vielen Besucher sicher durch die Stadt zu führen. Wir wollen die Stadt insgesamt für unsere Fußgänger sicherer machen."

Bei den Fußverkehrs-Checks bewerten Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam die Situation vor Ort. Gestartet wird mit einem Auftaktworkshop voraussichtlich im Juli, bei dem eine erste Bestandsanalyse gemeinsam mit Vertretern der Politik und Verwaltung, der Verbände sowie den Bürgern veranstaltet wird.