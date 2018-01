Bad Wildbad Hängebrücke: Pause bis Ende Januar

Dann erstreckt sich das "Wild Line Bärenklinge" genannte Bauwerk, an zwei tragenden Stahlseilen aufgehängt, 380 Meter in Richtung Widerlager Süd über das Tal zur anderen Seite nahe der Schutzhütte und Märchenweg-Station beim Startplatz der Paragleiter. Dies alles kann auch Plänen entnommen werden, die direkt am Heermannsweg kurz nach der Einmündung des auf diesem weiterführenden Märchenwegs und an anderer Stelle Interessierte informieren. In die Tiefe sehen können später Mutige vom erdfernsten Punkt aus 60 Meter.