Bad Wildbad Für 25 Jahre geehrt

Manoharan war und ist auch weiterhin als Reinigungskraft im früheren Progymnasium tätig, das durch den Vollausbau zum Enztalgymnasium umbenannt wurde. Ihr Kollege, Hausmeister Ludwig Schmidt, lobte ebenso wie Susanne Zeimet (zuständig für das Immobilienmanagement der Stadt) die gute Zusammenarbeit mit Manoharan, ihre Verlässlichkeit sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Vertretungen.

Vielseitige Arbeit

An der jetzigen Calmbacher Fünf-Täler-Schule (FTS) mit Goßweiler-Förderschule in der Jahnstraße arbeitet Thomas Schöffler seit einem Vierteljahrhundert als Hausmeister. Schöffler war ursprünglich gelernter Koch, dann Textilarbeiter, bevor er in die Dienste der Stadt trat. Zeimet betonte, dass der Job als Hausmeister vielseitig sei und die Schulform und die Lehrerschaft immer wieder gewechselt hätten.