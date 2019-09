Bad Wildbad Seilbahn für Sommerberg ist weiter ein Thema

Damit einhergehend dürfte sich das Parkplatzproblem und der Verkehr, vor allem am Wochenende, noch weiter verschärfen. Verkehrlich stoße die Stadt an manchen Tagen an ihre Grenzen, heißt es in Macks Sachstandsbericht, den er dem Gemeinderat auch schriftlich vorlegte. Mit dem Parkplatz Marienruhe und der Aktivierung weiterer Parkflächen hinter dem Bahnhof seien erste Schritte getan.

Wenn es zudem gelingen würde, neben der Bergbahn eine zweite "Aufstiegshilfe" vom Sportplatz auf den Sommerberg zu bauen, könnten laut Mack zwei Ziele erreicht werden: "Der Sommerberg könnte weiterentwickelt und die Verkehrsströme in der Stadt entzerrt werden." Da aber eine Aufstiegshilfe (Lift oder Kabinenbahn) wirtschaftlich nur funktionieren könne, wenn sie mit einer Attraktion verbunden wird, sei die Idee einer Waldrodelbahn entstanden. Man brauche also einen Sessellift oder eine Kabinenbahn, die die Bobs der Waldrodelbahn aufnehmen könne, die Fahrgäste hochtransportiere, aber auch zusätzliche Gäste auf den Berg bringe.