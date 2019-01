Bad Wildbad Dankbar für diese "tolle Truppe"

Wegen der überschüssigen Kraft des seit Jahren verwitweten Wirts durch "ungenutzte Hormone", so meinen die Taglöhner, müsse man ihm eine Frau zuführen. Vor allem Matthias denkt dabei an seine noch ledige aber resolute Schwester Viola (Eva Magenreuter), die ihrem wenig aktiven Bruder das Leben schwierig macht. Um dies zu bewerkstelligen, wird Leni (Patrizia Knöller), das Kräuterweib, befragt, die ihnen das Rezept für einen "Liebestrank" mit Johanneskraut, Schafsgarbe, Tollkirsche und weiteren Wundermitteln, darunter den Pilz Krause Glucke oder Fette Henne, verrät. Allerdings mixen die beiden Taglöhner Teile der fetten Henne aus dem Hühnerhof des Wirts Hans in ihren Wundertrank, der in der Schnapsflasche des Wirts völlig anders wirkt, nämlich mit Leib- und Magenschmerzen und dies wirklich durchschlagend.