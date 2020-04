Bad Wildbad Coronavirus: Fast 90-Jährige näht Schutzmasken

Früher hat sie ihre Garderobe selbst genäht

Alle Interessenten konnten mit ihren Masken versorgt werden, ebenso die Mitbewohner im Haus sowie Freunde und Bekannte. "Die Finger wollen nicht mehr so richtig, das Einfädeln ist nicht mehr so einfach", meint sie lächelnd. Aber dies sei kein Grund, aufzugeben. Nähen bedeute für sie nicht "Arbeit" im herkömmlichen Sinne, Nähen sei schon immer ihr Hobby gewesen, deshalb auch ihr Stoffbestand.

Früher habe sie ihre Garderobe genäht und mit ihren Schülern sogar einmal Bikinis. Fischer hat Sport studiert, war als Sport- und Skilehrerin in der Skischule Christel Kranz in Steibis tätig und setzte in den Jahren 1965 bis 1967 am Pädagogischen Institut noch ein Studium als Grund- und Hauptschullehrerin drauf. In den folgenden Jahren war sie bis 1987 an einer Grund- und Hauptschule in Wangen/Allgäu tätig. Der Tod der Mutter und die Versorgung ihres betagten Vaters zwangen sie, in ihre Heimatstadt Stuttgart zurückzukehren. Dort war sie weiterhin als Lehrerin bis zu ihrer Pensionierung tätig.

Wie kam sie nach Bad Wildbad? Sie kannte und liebte die Kurstadt, denn sie führte hier regelmäßig ambulante Badekuren durch und war zu einem längeren Rehaaufenthalt in der Kurklinik am Olgabad. Als sich die Gelegenheit bot, ihren Wohnsitz in die König-Karl-Residenz in Bad Wildbad zu verlegen, zögerte sie nicht und fühlt sich hier seit nunmehr neun Jahren zu Hause. Jetzt aber sieht sie es als ihre Aufgabe, mitzuhelfen, andere vor der Pandemie zu schützen. Sie näht Schutzmasken und freut sich, hier eine nützliche Aufgabe gefunden zu haben.