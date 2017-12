Bad Wildbad Calmbach: 300 Zuschauer bei "X-Mas Bash"

Spektakuläre Aktionen

Nach einer weiteren Pause kam es zur lang ersehnten Auseinadersetzung zwischen der erfolgreichsten deutschen Wrestlerin Jazzy "Alpha Female" Gabert, die vor kurzem bei der amerikanischen Wrestling-Liga WWE in einem Frauenturnier zu sehen war und der Österreicherin "Slammerrella". Das Ladies-Match hielt, was es versprach, denn die beiden Frauen lieferten sich einen Kampf bis zum umfallen und prügelten sich, gefolgt von einer Menschentraube durch die gesamte Enztalhalle. Am Ende triumphierte die deutsche Profi-Wrestlerin.

Als Main-Event, also dem Hauptkampf des Abends wurde ein Tag-Team-Match angesetzt, das die "Bad Boys" (Ripper und John Reilly) gegen "Big Bull" und "Mad Dog Rhymes" bestritten. Auf dem Spiel stand die Karriere von Big Bull, wenn sein Team verliert. Die beiden Publikumslieblinge Bad Boys zogen die Zuschauer direkt zu Beginn auf ihre Seite und gewannen das Match unter großem Jubel

Die Bad Boys (Daniel Gauss und John Reilly) kamen am Ende noch mal zum Ring und verabschiedeten sich ehrenvoll von Big Bull und dankten ihm für die vielen gemeinsamen Jahre. Big Bull, alias Alexander Gauss, wurde anschließend mit Sprechchören von den Zuschauern verabschiedet.

Es waren spektakuläre Aktionen im Ring, eine Mischung aus Athletik und Entertainment, die das Publikum begeisterten. Für das leibliche Wohl sorgte der gemeinnützige Verein mit seinen vielen ehrenamtlichen Helfern selbst.