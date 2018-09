Bad Wildbad Brückensperrung wegen Sanierungsarbeiten

Die Sanierung wird einige Zeit dauern. Nachdem aus dem Technischen Rathaus wie dem Ordnungsamt am Dienstagnachmittag telefonisch niemand erreichbar gewesen war und mehrere Stellen in der Zentrale der Stadtverwaltung in der Kernerstraße keine Infos über das Vorhaben hatten, wusste schließlich der stellvertretende Stadtkämmerer, Tido Lüdtke, dass an der Brücke jetzt der letzte Sanierungsabschnitt läuft.

Die Maßnahme ist lange geplant, hängt also nicht mit der erhöhten Aufmerksamkeit für Brückenbauten nach dem tragischen Unglück von Genua zusammen.