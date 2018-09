Bad Wildbad Bergbahnwagen glänzt

Die Stadt erhielt 1,85 Millionen Euro aus dem Ausgleichsstock für finanzschwache Kommunen, übrigens ein Bravourstück des damaligen und heute noch amtierenden Bürgermeisters Klaus Mack, 2,15 Millionen aus dem Konjunkturpaket des Landes Baden-Württemberg für nachhaltige Tourismusinfrastruktur, und 3,1 Mio Euro mussten über den Eigenbetrieb Bergbahn der Stadtwerke finanziert werden.

Neuer Anstrich

Die Bergbahn war gerettet. In einem extrem engen Zeitrahmen, nämlich zehn Monaten, wurde die Bergbahn einschließlich der gesamten Schienenanlage samt Unterbau erneuert, die Wagen durch die Schweizer Firma Gangloff in Bern in der Rekordzeit von 30 Wochen, sonst 50 Wochen, gebaut, und nach dem Einsetzen der neuen Wagen (am 17. August 2011) im Oktober 2011 feierlich eingeweiht und eröffnet. Auch schon sieben Jahre her.

Einer der beiden 1968 gebauten Vorgänger-Bergbahnwagen wurde zur Erinnerung am Kreisel aufgestellt und hatte in den vergangenen Jahren nicht nur jede Menge Rost angesetzt.

Durch den in den vergangenen Wochen durchgeführten Anstrich begrüßt nun ein frisch glänzender, neuer alter Bergbahnwagen die Besucher und natürlich auch die Einheimischen aus dem Oberen Enztal

Ob Baumwipfelpfad und Hängebrücke auch ohne Sommerbergbahn entstanden wäre, kann man zumindest in Frage stellen.