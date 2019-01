Bad Wildbad Arbeitskreis befasst sich mit "Stolpersteinen"

Auffällig sind auch die "Stolpersteine", die graviert in metallischem Glanz in manchen Städten, unter anderem in Pforzheim, in das Pflaster eingelassen sind. Sie erinnern daran, dass hier ein Mensch, der im Holocaust ermordet wurde, seinen letzten freien Wohnsitz hatte. Diese Menschen, so der Brettener Studiendirektor Dirk Lundberg, "sollen wieder einen Namen bekommen, in den KZs wurden sie zu Nummern degradiert". In Baden-Württemberg seien bisher etwa 2500 Stolpersteine in mehr als 130 Städten und Gemeinden, in ganz Deutschland 65 000 verlegt worden. Der Künstler Gunter Demnig fertigt seit 1992 die Stolpersteine an und verlegt sie. Lundberg berichtete den Teilnehmern der Fortbildungsveranstaltung über die Recherchen seiner Schüler, die bis nach Amerika reichen, aber auch über die politischen und menschlichen Bedingungen zur Verlegung dieser Steine. Auch der Arbeitskreis für "Juden in Wildbad" befasst sich derzeit mit diesem Thema.