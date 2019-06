Bad Wildbad 13 Bands rocken beim Polterplatz Festival

Auf mehr als 15 Jahre Bandgeschichte kann "Crekko" zurückblicken, der erste Top-Act des Abends. Die vier Musiker aus Freudenstadt mit Frontman Marco Seiter präsentieren druckvollen, energiegeladenen und facettenreichen Rock mit Tiefgang. Auch die Ska-Punk-Band "The Mofos" versprechen nach ihrer Polterplatz-Premiere in 2013 als Headliner wieder eine mitreißende Live-Performance. Die sieben Jungs aus Calw, darunter drei Blechbläser, spielen eigene Stücke mit unverwechselbarem, frischem Sound.

Nachwuchs macht am Samstag den Anfang

Die jüngsten Nachwuchsmusiker machen am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr den Auftakt. "Sixpack", "Black Thunder" und "Renegate" zeigen, was sie in der Höfener Gitarrenschule von Jochen Volz gelernt und als Interpreten von Coverversionen ihrer Lieblingsbands schon alles drauf haben. Mit Spannung erwartet wird die anschließende Premiere von "Parade". Alle drei Bandmitglieder sind aus dem Raum Neuenbürg und konnten bereits in anderen Formationen Erfahrung sammeln. Mit ihrem ersten Liveauftritt stellt "Parade" auch gleich ihr erstes Mini-Album (EP) vor. Deutscher Crossover mit der vierköpfigen Calwer Formation "18 Grad" ist anschließend zu erleben, die den Samstags-Slot von "Shellproof" übernehmen.

Ebenfalls zum wiederholten Mal im Line-Up sind die Jungs von "Something to remind you" aus Pforzheim. Die seit rund zwei Jahren bestehende Formation, deren Musiker allesamt viel Erfahrung aus früheren Besetzungen mitbringen, verbinden unterschiedliche musikalische Einflüsse zu einer intensiven Soundlandschaft aus Alternative- und Post Rock. "Die Thriller Pfeifen" aus Mainz läuten beziehungsweise pfeifen dann ab 22.30 Uhr das fulminante Finale des Polterplatzfestivals ein, nach eigener Aussage "verdammt ehrlich und sympathisch". Mit ihrem Motto "Knusper Pop meets Rock", verzückt das etwas kernige Trio seit neuem die Bühnen und Festivals. Mit eingängigen Melodien, getrieben von groovigen Rhythmen in einem akustisch-elektrischen Gewand, das vom Sound her an Johannes Oerding, Bosse, Revolverheld oder Coldplay erinnert, sowie voller Wortwitz und vertonter Lebenserfahrung, kommen die Songs ihrer EP "Überlebenskunst" daher.

"A nöisy tribute to Motörhead" ist Programm beim zweiten Top Act des Abends, "The Watcher" aus Pforzheim. Seit Anfang 2003 bietet die Coverband das gesamte Spektrum der "legendärsten und lautesten Rock’n’Roll-Band der Welt". Egal, ob es die Perlen aus den späten 1970ern, die Nackenbrecher aus den 1980ern oder die aktuellen Songs sind – die vier Musiker haben sie alle drauf, mit viel Herzblut und originalem Sound, so zu lesen auf ihrer Webseite.

Für die kleinen Festivalbesucher gibt es am Samstag von 15 Uhr bis 17.30 Uhr wieder ein Kinderprogramm mit Spiel- und Bastelaktionen unter der Leitung des TV Calmbach. Von 18 Uhr bis 21 Uhr fährt der Shuttle-Zubringer an beiden Abenden auf das Festivalgelände und dann wieder ab 1 Uhr bis 4 Uhr zurück.

Weitere Infos unter www.polterplatz-open-air.de