Bad Liebenzell Der erste Binokelsieger kommt aus Oberreichenbach

Am nächsten Tag waren die Binokelspieler zu Gast. Insgesamt wurde an 17 Tischen gespielt. Es kämen immer mehr Spieler zum Höhen-Binokel-Turnier, sagte Steininger. Als der Verein die Veranstaltung vor zwei Jahren noch als Einzelveranstaltung organisierte. kamen 33 Spieler. Im Jahr darauf waren beim "Höhenturnier" 45, heuer dann schon 51 zu Gast.

"Ich hätte mir eine etwas straffere Organisation gewünscht", bemängelte der langjährige Organisator von Binokelturnieren, Karl Ohngemach aus Neubulach. Die drei Spielrunden – jedes Male wurde die Zusammensetzung an den Tischen neu ausgelost – verliefen insgesamt schleppend.

Als erster Sieger geht Wolfgang Wüst aus der Spielserie hervor. Der Oberreichenbacher kam auf insgesamt 7061 Punkte – eine stolze Zahl, was sich auch an den Abständen zum zweiten Albrecht Sindlinger aus Mötzingen (6796) und dem Zavelsteiner Willfried Kloos mit 6218 Punkten ablesen lässt. Mit Markus Starke (Schömberg, 6192 Punkte), Heike Zündel (Oberkollwangen, 6107 Punkte) und Bernd Schneider (Knittlingen, 6056 Punkte) kamen drei weitere Spieler über die 6000 Punkte- Marke. Eine gute Basis, um an den nächsten Spielorten in den Kleintierzüchterheimen in Oberkollbach und Schwarzenberg sowie bei den Binokelfreunden Bieselsberg ein gutes Resultat in der Gesamtwertung zu erzielen.