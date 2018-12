Bad Herrenalb Zufrieden nach Aus für Landkreis-Wechsel

"Wobei wir das bereits seit Jahren und sehr intensiv auf den verschiedensten Felder machen", so Riegger und Kollege Schnaudigel einmütig, wobei sie Herrenalbs Bürgermeister Mai symbolisch (und fürs Foto) zwischen sich nehmen - "nicht um an ihn stellvertretend für Bad Herrenalb zu zerren", wie Landrat Riegger augenzwinkernd kommentiert. Sondern, um Bad Herrenalb künftig als "Brücke" zwischen Nordschwarzwald und Rheintal – und "als Botschafter ins Rheintal hinein" (Zitat MdL Thomas Blenke) zu nutzen.

Weshalb wohl Norbert Mai den Anlass auch "sehr bewusst nutzen" will, die gewachsene Bedeutung seiner Stadt eben an der Nahtstelle der beiden Landkreise und die neu gewonnene Aufmerksamkeit erst durch den Bürger-, und nun durch den Landtagsentscheid in konkrete Zukunftsperspektiven umzumünzen.

Zum Beispiel beim Thema Thermalbad-Sanierung: Calws Landrat Riegger bestätigt, dass man sich seitens des Landkreises "sehr intensiv" für Bad Herrenalb einsetze werde, um für dieses wichtige Projekt an Fördertöpfe der Landesregierung heranzukommen. "Herrenalb war und ist da ein nicht nur touristischer Leuchtturm für uns."

"Da sollte helfen, dass die Abgeordneten im Landtag jetzt Bad Herrenalb kennengelernt haben", so Mai ergänzend. Und gerade diese übergroße touristische Bedeutung der Kurstadt für den Bäderkreis Calw war auch in den gestrigen Debattenbeiträgen im Landtag immer wieder herausgehoben worden als Beleg dafür, warum Herrenalb Teil des Kreises Calw bleiben sollte. Mai würdigt aber auch, dass sich der Landkreis bereits bisher "immer wieder sehr für Bad Herrenalb engagiert" habe – etwa bei der Gartenschau, dem Zuschuss zum ÖPNV oder erst ganz aktuell beim Zuschuss zur Kulturarbeit der Stadt wie dem Sommernachtstheater.

Für Landrat Helmut Riegger ist der Entscheid des Landtags, den Landkreiswechsel von Bad Herrenalb abzulehnen, auch eine Fortsetzung einer bereits sehr erfolgreichen "Woche der ganz großen Entscheidungen" für den Landkreis: Verabschiedung des Mega-Haushalts für 2019, einvernehmliche Einigung auf die Erhöhung der Kreisumlage, Aufnahme des Kreises in den Landeskrankenhausplan mit Gewährung des Millionen-Zuschusses für die Sanierung der Kliniken Nagold. "Jetzt würde eigentlich nur noch ein Einlenken des Nabu bei der Hessebahn in der Fledermaus-Frage fehlen." Aber auch so sei allein der Verbleib von Bad Herrenalb in Landkreis Calw "ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk".

Riegger rechnet zudem damit, dass "mit der wachsenden Digitalisierung in der Verwaltung" viele Forderungen der Kreiswechsel-Befürworter nach kürzeren Wegen zu Verwaltungen und Kreis-Organisationen "sich erledigen werden" – weil man zum Beispiel sein Auto künftig wird vom heimischen Schreibtisch aus an- und ummelden können. "Das ist keine bloße Zukunftsmusik, das sind konkrete Vorhaben der Verwaltung, die wir umsetzen werden." Auch deshalb rechnet er – wie auch Herrenalbs Bürgermeister Mai – in absehbarer Zeit nicht damit, dass es irgendwann einen zweiten, neuen Anlauf für einen Landkreiswechsel geben könnte. "Die Kommunen und Landkreise werden auch so in allen Bereichen immer weiter und immer schneller zusammenwachsen."