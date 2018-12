Bad Herrenalb/Stuttgart Landtag verweigert Kreiswechsel

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, bei der Entscheidung aus übergeordneter Perspektive müsste auch die mögliche Vorbildwirkung eines Wechsels für das ganze Land einbezogen werden. Mit weiteren Wechselwünschen müsse gerechnet werden, was nicht im Interesse des Landes sei. Mit einem Wechsel in den Kreis Karlsruhe hätte zudem ein Verlust der Verwaltungseffizienz gedroht, sagte Strobl. Der Landkreis Calw hätte im Falle einer Umkreisung Bad Herrenalbs mit erheblichen Nachteilen im Bereich Tourismus rechnen müssen. Bad Herrenalb hätte zudem an Bedeutung verloren.