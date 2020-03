Bad Herrenalb Verdi bestreikt SRH Gesundheitszentren

"Entgegen ihren ursprünglichen Zusagen waren die Arbeitgeber nicht dazu bereit, eine Überleitung in den SRH-Kliniken-Tarifvertrag zu verhandeln. Auch ein letztes Angebot von Verdi, eine Annäherung an das SRH-Niveau in mehreren Schritten zu vereinbaren, wurde zurückgewiesen", heißt es weiter.

Der "Kompromissvorschlag" der Arbeitgeberseite sei ein Entwurf eines Haustarifvertrages für die SRH GNS gewesen. "Die darin enthaltenen Entgelttabellen liegen weit hinter den Tabellen des SRH-Kliniken-Tarifvertrag zurück." Danach würden Physiotherapeuten und Gesundheits- und Krankenpfleger bis zu 15 Prozent, Psychologen bis zu 30 Prozent und Sozialarbeiter sogar bis zu 40 Prozent unter dem SRH-Entgeltniveau der benachbarten SRH Klinik in Karlsbad-Langensteinbach liegen. Der Vorschlag enthalte auch keine Regelung zum Erhalt des bisherigen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Die Übernahme einer Jahresprämie wie im SRH-Kliniken-Tarifvertrag sei ebenfalls nicht vorhanden.