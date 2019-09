Bad Herrenalb Stadt unter Top Fünf der heftigsten Blitze

Deutschlandweit blitzte es knapp 4,4 Millionen mal, auch dies sind etwas weniger Blitze als üblich und auch weniger als im Vorjahr. "Aufgrund der langen Hitzewelle und der trockenen Witterung entstanden vor allem im Juni deutlich weniger Gewitter als üblich", sagte nowcast-Geschäftsführer Richard Fellner.

Mit rund einem Viertel aller Blitze (1,06 Millionen) war Bayern das blitzreichste Bundesland, gefolgt von Niedersachsen mit 503.000 und Brandenburg mit 469.000 Entladungen.

Der stärkste Blitz wurde in Nordrhein-Westfalen im Kreis Wesel gemessen - dort entluden sich am Morgen des 29. August in Dinslaken mehr als 348.000 Ampere. "In kürzester Zeit wurde dabei mehr als 20 000 mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist", rechnete Fellner vor.