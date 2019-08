Kreis Calw Blitzeinschläge liegen über Durchschnitt

Spitzenreiter ist die Region damit bundesweit zwar nicht. Im Vergleich: Die blitzreichste Gegend ist mit fünf Einschlägen pro Quadratkilometer Schweinfurt. Für den – ­nicht unbedingt erstrebenswerten – Platz "auf dem Treppchen" hat es für Calw aber immerhin im Gebiet Baden-Württembergs und der Pfalz gereicht. Hier liegt der Landkreis auf Platz drei bei den meisten Blitzeinschläge. Hinter Mannheim und Ludwigsburg. Am unattraktivsten für Blitze scheint die Gegend um Kiel zu sein – mit einer Dichte von nur 0,2 Einschlägen pro Quadratkilometer.

Ein Blitzeinschlag sei jedoch in den meisten Fällen wesentlich unauffälliger, als man es sich im Allgemeinen vorstellt, meint Stefan Thern von Siemens. "Man merkt es schon", sagt er. Oft aber nur an Kleinigkeiten. So bricht beispielsweise manchmal nur ein Ast an einem Baum ab oder der Blitz schlägt in die Regenrinne ein, die die Energie jedoch in den Boden weiterleitet. Dass etwas wegen einem Blitzeinschlag anfängt zu brennen, sei eher ein Einzelfall, sagt Thern. "Früher, als noch mehr aus Holz gebaut wurde, kam das öfter vor, als beispielsweise jetzt bei Ziegeln." Lediglich wenn ein Blitz im Sand einschlägt, lässt sich laut des Experten Spektakuläres beobachten: Dann nämlich schmilzt der Sand und bildet eine Art Röhre aus Glas an der Einschlagstelle.

Doch wie entstehen Blitze genau? Laut der Internetseite "Wissenschaft im Dialog" bilden sich aus der feuchten Luft viele kleine Wassertröpfchen, aus denen die Wolken entstehen.

Spannung in Wolken entlädt sich mit einem riesigen Kurzschluss

Der Wind treibt die Wassertröpfchen vor sich her, sie stoßen oft zusammen und laden sich dadurch elektrisch auf. "Die leichteren Teilchen steigen innerhalb der Wolke nach oben, sie laden sich positiv auf. Die schwereren Teilchen laden sich negativ auf und sinken in den unteren Teil der Wolke", wird dort erklärt. "Auf diese Weise entsteht ein starkes elektrisches Spannungsfeld, sowohl innerhalb der Wolke als auch zwischen Wolke und Erde." Diese Spannung muss sich entladen – und das tut sie in einer Art Kurzschluss, dem Blitz. Da er bis zu 30 000 Grad Celsius heiß sein könne, dehne sich die Luft um ihn herum explosionsartig aus, ist bei "Wissenschaft im Dialog" zu lesen. Das ergibt den Donner.

Warum nun in manchen Gegenden Deutschlands mehr Blitze und anderenorts weniger einschlagen, das kann Thern auch nicht genau sagen. In einigen Fällen gebe es geografische Erklärungen, wie zum Beispiel eine hügelige Landschaft, in der Gewitterwolken gerne hängen bleiben. In anderen Fällen schlagen Blitze aber auch ohne spezielle Landschaftsmerkmale öfter ein. So auch im Südschwarzwald, in der Region Tübingen und eben im Kreis Calw. "Die Gegenden sind begehrt bei Blitzen", schwerzt Thern.