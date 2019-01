Bad Herrenalb Nach Supermarkt-Überfall: Polizei sucht Räuber mit Fahndungsfotos

Der Überfall ereignete sich am 15. Oktober. Gegen 21.30 Uhr betrat ein maskierter Täter den Penny-Markt und begab sich direkt zu einer 27-jährigen Kassiererin an der Kasse. Er bedrohte sie mit einer silberfarbenen Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem die Kassiererin dem Täter ausschließlich Geldscheine in eine Stofftasche mit Auerhahn-Aufdruck übergeben hatte, verließ dieser die Filiale wieder und flüchtete mit der Beute von wenigen 100 Euro zu Fuß in unbekannte Richtung.

Während der Tat wurde ein Kunde, der sich im Kassenbereich zum Bezahlen befand, vom Täter aufgefordert, zur Seite zu gehen. Dabei bedrohte er auch eine weitere Angestellte mit der Pistole, die sich im Bereich Obst und Gemüse befand. Verletzt wurde bei dem Überfall nach Angaben der Polizei niemand.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen