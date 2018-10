Bad-Dürrheim Weiter Weg bis nach Stetten

"Das Artilleriebataillon 295 ist das älteste aktive Artilleriebataillon der Bundeswehr", erfahren die Zuschauer vor Beginn. "Aufgestellt im Herbst 1958, wurden Artilleristen aus Idar-Oberstein, Weiden und Landshut nach Münsingen zusammengezogen, um das Feldartilleriebataillon 442 aufzustellen." Die Umbenennung folgte am 1. Oktober 1958, ebenso wie der Umzug an den Standort Immendingen, den der Verband zum 31. März 2016 aufgrund von Entscheidungen an höherer Stelle verlassen musste. Seine neue Heimat fand er in Stetten am kalten Markt.

All das war noch Jahrhunderte entfernt, als der Begriff "Zapfenstreich" entstand, in der Zeit der Landsknechte. 1596 war erstmals ein Abendsignal in Verbindung mit dem "Zapfenschlag" erwähnt worden – dem Schlag auf den Zapfen eines Fasses, mit dem der Verwalter der Militärgerichtsbarkeit, der Profos, das Signal zur Nachtruhe gab, die unbedingt einzuhalten war. Auch auf dem Platz ist es mucksmäuschenstill, als die Soldaten zu den Klängen des "Yorckschen Marsches" aufmarschieren, vor dem Kommando Aufstellung nehmen und der stellvertretende Kommandeur des Verbandes, Oberstleutnant Jörg Wehrhold, dem Kommandeur der zehnten Panzerdivision, Brigadegeneral Harald Gante, meldet: "Herr General, Großer Zapfenstreich anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Artilleriebataillons 295 angetreten!"

Gante steht auf einem Podest, flankiert vom Kommandeur der Deutsch-Französischen Brigade, General Bertrand Boyard, und dem Kommandeur der Jubilare, Oberstleutnant Kim Frerichs. Und endlich erklingt die Musik, die jeden Großen Zapfenstreich zu etwas Besonderem macht – in diesem Fall der Hohenfriedberger Marsch und "My Way" von Frank Sinatra mit einem klaren, hellen und kräftigen Trompetensolo: Die Gänsehaut der Zuschauer liegt ausnahmsweise nicht an den frischen Temperaturen.