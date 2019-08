Bad-Dürrheim Minara: Wird Außenbecken reaktiviert?

Das Kapitel des Strandbads am Salinensee, welches zwischen 1928 und 1967 für Badespaß in Bad Dürrheim sorgte, war kaum beendet, da kamen bereits die Ideen für eine Wiederbelebung des Standorts am heutigen Rückhaltebecken auf. So trat 1969 die Freibadfrage in eine neue Phase.

Der damalige Bürgermeister Otto Weissenberg (1954 bis 1979 Bürgermeister, 1980 bis 1995 Aufsichtsratsvorsitzender der Kur- und Bäder GmbH) stellte hierbei den Entwurf eines Kombinationsbades vor. Für drei Millionen D-Mark hätte man ein Hallenbad am Salinensee realisieren können, welches bei geeignetem Wetter mittels eines einziehbaren dreiteiligen Flachdaches in ein Freibad verwandelt wird. Die Pläne scheiterten aber aufgrund der vermuteten hohen Folgekosten sowie der noch nicht ausgereiften Technik.

Zu dieser Zeit hatte sich bereits ein Hallenbadförderverein gegründet, der schließlich auch die Planungen für das Minara mitbegleiten durfte. 1968 ging der Gemeinderat auf Besichtigungstour. Während die Bäder in Königsfeld, St. Georgen, Engen und Vöhrenbach nicht zusagten, ließ man sich von der Einrichtung in Kirchzarten begeistern. Dort, so heißt es in ehemaligen Presseberichten, stehe genau das Schwimmbad, welches man ebenfalls in der Kurstadt haben wolle.