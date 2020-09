Bad-Dürrheim Förster rechnet mit Rekordminus

Dass der Forst auch 2021 keinen Gewinn abwerfen würde, dürfte allen Gemeinderäten am Donnerstagabend schon im Vorfeld klar gewesen sein. Forstamtsleiter Johannes Mayer wartete zu beginn noch mit ein paar Zahlen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis auf. Hier gab es 350.000 Festmeter Sturmholz, das 1,5-Fache des Jahreseinschlags. Hinzu kamen noch 35.000 Meter Käferholz - hier hatte man allerdings mit mehr gerechnet, wobei bei den späteren Ausführungen des Bad Dürrheimer Revierleiters Matthias Berger klar wurde: In den vergangenen warmen Wochen ist nochmals eine Generation Borkenkäfer geschwärmt, was für Ende September ungewöhnlich sei und er prophezeite, dass sich die Menge des Käferholzes noch erhöhen werde. Trotzdem: "Im großen und ganzen ist man glimpflich herausgekommen", erklärte Johannes Mayer.