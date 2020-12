Bad Dürrheim Bauflächenmanagement für weniger Flächenverbrauch

Bad Dürrheim - Sowohl in Bad Dürrheim als auch in umliegenden Gemeinden wurde ein solches Bauflächenmanagement teilweise schon durchgeführt. So beispielsweise in der großen Kreisstadt Donaueschingen zwei Jahre lang, aber auch in Unterbaldingen Anfang der 2000er Jahre, als der Ort Pilotprojekt im ELR war, Stichwort Melap. Damals konnten viele Baulücken geschlossen werden. Zusätzlich entschlossen sich auch einige Bürger ehemalige Ökonomien in Wohnraum zu verwandeln, hier hat der frühere Ortschaftsrat und allen voran der ehemalige Ortsvorsteher Erich Hasenfratz viel Zeit investiert, um das Projekt zum Erfolg zu bringen. Denn damals wie heute sind viele Gespräche notwendig, das wird auch im Gespräch mit Gerhard Bronner klar. Er betreute das Bauflächenmanagementteam am Donauquell über das Umweltbüro des Gemeindeverwaltungsverbandes federführend, durchgeführt wurde es vom Büro Kommunalplan.