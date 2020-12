Bad-Dürrheim "Arche-Noah-Prinzip" in der Klinik Waldeck

In der Klinik werde nach umfangreichen Behandlungskonzepten gearbeitet, diese würden gestützt und begleitet durch die hohe medizinische Fachkompetenz und durch die langjährige Erfahrung der Therapeuten – dies gelte auch für die Psychologen, Sozialpädagogen und Diätassistentinnen. Auch für den seelischen Beistand ist gesorgt, so sei ein eigener Pastor verfügbar, der die Patienten begleite.

Durch die genannte interdisziplinäre Verknüpfung zeigt sich die Geschäftsleitung des Hauses überzeugt: Dem Patienten wird ein Gesamtportfolio geboten, das ihm ermöglicht, durch Bewegung, Sport und Ernährung sowie auch fächerübergreifende Informationsveranstaltungen aktiv zu genesen. Zusätzliche positive Synergien bekomme man über das angeschlossene Hotel, hier nennt Viola Kahl die Ausstattung, das Ambiente und den Servicebereich als Beispiel.

Verändertes Verhalten

Was jedoch auffällt, ist eine Veränderung des Gesamtverhaltens der Patienten durch die Corona-Pandemie. "Angst und Unsicherheit machen sich breit." In der Klinik steure man dagegen mit einem "Arche-Noah-Prinzip", bestehend aus Sicherheit, Geborgenheit, Komfort und Fürsorge. Man böte den Patienten die größtmögliche Sicherheit. Eine weitere Maßnahme ist auch der Schnelltest, der seit Wochen durchgeführt werde und alle Mitarbeiter seien mit FFP 2 Masken und Faceschild ausgestattet. Das sorge für eine gewisse Sicherheit für die Patienten und sorge für ein entspanntes Klima untereinander in der Klinik.

Für den Winter wissen die Fachleute der Klinik auch einige Tipps, denn regelmäßige Bewegung wirke sich positiv auf die körperliche und psychische Gesundheit aus. Allerdings: "Wer beim Sport heftig atmet, verbreitet die beim Ausatmen entstehenden Tröpfchen viel weiter als sonst. Deswegen sei es besonders wichtig, daher auf ausreichend Abstand zu achten. Sport könne aber auch zu Hause in den Alltag auf die unterschiedlichste Weise eingebaut werden.

Tipps für zu Hause

Sehr effektiv sei beispielsweise das Gehen auf der Stelle, am besten bei geöffnetem Fenster und dabei tief ein- und ausatmen. Kniebeugen und Dehnübungen seien dabei auch möglich oder einfach beim Aufstehen aus dem Sessel sich bewusst mit den Armen von der Lehne hochdrücken. Beim Müllentsorgen könne man stets die Treppe nehmen anstelle des Aufzugs, das trainiere ebenso die Muskeln und das Herz-Kreislauf-System. Als weiteres Beispiel genannten wurde das Spazieren gehen genannt, hier könne man weiter als bisher gehen.

Kardiologie, Pneumologie und Orthopädie sind die Indikationen, die in der Klinik Waldeck behandelt werden. Bei der Kardiologie unter anderem beispielsweise nach koronarer Bypass-Operation, dekompensierter Herzinsuffizienz oder auch nach Herztransplantationen. In der Orthopädie gibt es die Reha unter anderem nach Bandscheiben-OPs in der Hals- und Lendenwirbelsäule, nach Hüft- und Knie-Endoprothesenimplantation und in der Pneumologie sind es beispielsweise Atemwegserkrankungen, Lungenembolien oder Lungen-OPs. Für alle drei Indikationen gibt es umfassende Reha-Möglichkeiten, das Haus ist zertifiziert nach QReha. Neben der Klinik gibt es einen Hotelbereich, in dem in "normalen Zeiten" beispielsweise Gesundheitsarrangements gebucht werden können.