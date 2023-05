Baden-Württemberg gehört zu den beliebtesten Urlaubsregionen in Deutschland. Bei Familien besonders beliebt ist der Urlaub auf dem Bauernhof. Viel Freiheit, Tiere und gesunde Luft – nicht nur damit punkten die Bauernhöfe. Auch herzliche, familiäre Atmosphäre lockt. Diese ist auch auf dem Schweizermichelhof in Brigach erlebbar ist, wie die Arbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof nun bescheinigte.

Doch wie kann ein Gast einen Ferienhof genau für seine Bedürfnisse finden? Der Reisezeitraum und die Erwartungen an die Ausstattung der Wohnung spielen eine ebenso wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung wie Freizeitmöglichkeiten auf dem Hof oder der Umgebung. Mindestens genauso wichtig aber sind persönliche Wünsche an Atmosphäre und Wohlbefinden. So freuen sich Bauernhof-Urlauber über ein herzliches Willkommen der Gastgeber, kleine Gesten beim Empfang in der Wohnung wie selbst gemachte Marmelade, ebenso aber auch über besondere Urlaubserlebnisse wie das Mithelfen auf dem Hof oder Gästeabende. Auch Bewertungen anderer Gäste spielen eine wichtige Rolle.

Der Schweizermichelhof in Brigach Foto: Hans-Jürgen Kommert

Mit dem Hofstar zeichnet die Arbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bauernhof, die beim Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz angesiedelt ist, jährlich fünf vorbildliche Ferienhöfe aus – eine Anerkennung für Gastgeber, die mit viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement für ein rundum gelungenes Urlaubsgefühl sorgen.

Besucher fühlen sich wohl

Elke und Manfred Henninger vom Schweizermichelhof in Brigach bieten ihren Gäste in ihren vier Ferienwohnungen alles, was das Urlauberherz begehrt. Der Hof ist vielfach ausgezeichnet, besitzt seit Jahren allerbeste Bewertungen – die Besucher fühlen sich wohl, wie das Paar berichtet.

Die Wohnungen sind dank eines Treppenlifts allesamt barrierefrei. „Eigentlich brauchen wir ihn nur einmal im Jahr. Dann kommt eine Gruppe mit behinderten Kindern – ich freue mich schon, wenn sie kommen, sie sind einfach lieb“, strahlt Elke Henninger im Gespräch.

Freude über die Auszeichnung

„Uns freut es natürlich, dass man unser Engagement auch seitens der Landesarbeitsgemeinschaft registriert hat“, freuen sich die Gastgeber über die Auszeichnung.