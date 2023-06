Mit über sechs Millionen Besuchern ist das Erlebnis-Resort schon seit seiner Gründung 1975 auf ein nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln bedacht, schreibt der Europa-Park in einer Pressemitteilung. Nun wurde das ökologische Engagement der Europa-Park Hotels zum wiederholten Mal mit dem „Dehoga Umweltcheck“ ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr in diesem Jahr für alle unsere Hotels diese Auszeichnung in Gold entgegennehmen zu dürfen. Es ist Bestätigung und Ansporn zugleich auf unserem Weg weiterzumachen“, erklärt Michaela Doll-Lämmer, Direktorin der Europa-Park Hotels.

Der „Dehoga Umweltcheck“ richtet sich an Hotellerie- und Gastronomiebetriebe. Grundlage der Zertifizierung ist die Auswertung ausgewählter Umweltkennzahlen. Der Kriterienkatalog umfasst das Energie-, Wasser- und Abfallaufkommen sowie den Bereich Lebensmittel. Letzteres wird beispielsweise auf Regionalität geprüft.

Für jede der vier Kategorien sind differenzierte Grenzwerte und Anforderungen für die Auszeichnungsstufen Bronze, Silber und Gold festgelegt. Dabei werden die individuellen Besonderheiten der Betriebe umfassend berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung weiter.