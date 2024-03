Von Beginn an herrschte allerbeste Stimmung, die Lebensfreude der Tänzer war mit Händen zu greifen, die schwungvolle Live-Musik sorgte für eine dauernd volle Tanzfläche. Nach diesem wohltuenden Abend war allen Beteiligten klar: Der Winterball soll einen festen Platz im Veranstaltungskalender bekommen.

Restlos ausverkauft

Enttäuschungen gab es nur unter denen, die sich zu spät um eine Karte bemüht hatten. Denn der Ball war restlos ausverkauft. Dafür genossen diejenigen, die einen Platz ergattert hatten, den Abend in vollen Zügen.

Lesen Sie auch

Schon die Eröffnung geriet zu einem Schmaus für Augen und Ohren. Das Turniertänzer-Paar Editha und Horst Heinrich hatte etwas Originelles vorbereitet. Ihre Aufführung ähnelte einer getanzten Pantomime und wurde in Perfektion dargeboten. Danach war der ganze Saal begeistert und zum Tanzen angefacht.

Häppchen und Schminkecke

Für das gelungene Programm trugen viele Aktive in verschiedenen Funktionen bei. Nach der Vorbereitung, an der alle Träger der Behindertenhilfe und die Aktionsgemeinschaft GIEB partnerschaftlich beteiligt waren, engagierten sich am Abend selbst 25 „helfende Hände“. Sie sorgten für das Catering, das bunte „Häppchen-Teller“ und Crêpes bot, sowie für den Getränke-Ausschank, zu dem auch eine Cocktailbar gehörte. In der Schmink- und Frisuren-Ecke konnte sich, wer wollte, von Nina und Lissy etwas aufhübschen und frisieren lassen.

Prächtig dekorierter Saal

Schon vor dem Ball hatte die Jugendkunstschule Kreisel den Sonnensaal prächtig dekoriert. Mit Begeisterung waren Kinder und Jugendliche seit Wochen daran, originelle Ideen für die Tischdeko, aber auch raumgreifende Kunstwerke für die Saal-Deko zu kreieren. Die Gäste staunten und sparten nicht mit Anerkennung.

Unsere Empfehlung für Sie Inklusion in Rottweil Zeitungsprojekt startet Das Mehrgenerationenhaus wartet nach den Sommerferien mit zwei neuen Angeboten auf.

Während des Abends ließ die Tanzbegeisterung nicht nach. Das ist wesentlich dem Unterhaltungs-Duo Mr. Ernie & Friends zu verdanken, das sowohl künstlerisch überzeugte als auch ein sicheres Gespür für die gewünschte Musik bewies. In allen Tanzrunden war für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Tanzstudio zeigt Aufführungen

Zurücklehnen, verschnaufen und genießen konnten die Ballbesucher zwischendurch bei den beeindruckenden Ballett-Aufführungen von zwei Kinderensembles des Tanzstudios Tanzdance. Ein letztes Highlight bot zum Schluss noch die Mondscheinverlosung, bei der mit Spannung verfolgt wurde, welche drei glücklichen Gewinner die schönen Preise erhalten würden. Glücklich jedoch waren am Schluss alle Beteiligten.