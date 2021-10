3 Für diese eindrucksvollen Exponate – es gibt sie in zig Körperhaltungen zu sehen – haben sich die Schüler des Kunst-Leistungskurses am Gymnasium komplett in Klarsichtfolie eingewickelt. Um wieder herauszukommen, wurde die Folie aufgeschnitten und dann wieder verklebt. Foto: Dick

Was haben die deutsche Sexualmoral seit 1945 und Kunst von Schülern der 5. bis 12. Klasse gemeinsam? Sie unterliegen einem ständigen Wandel, einem "Fortschritt" – so lautet auch das Thema der neuen Saison in der Zehntscheuer.















Balingen - Besucher dürfen sich auf eine spannende Mischung aus Eigenkreationen und Sonderausstellungen sowie Konzerten freuen, das wurde beim Gespräch am Freitag deutlich.

"Fortschritt im breitesten Sinne", wie es Yvonne Arras, Leiterin des Stadtarchivs und zuständig für Ausstellungen, und Christopher Seng von der Öffentlichkeitsarbeit bezeichnen. Im Bereich Schulkunst zeigt sich diese Entwicklung besonders: Was gestalten, fotografieren entwerfen Fünftklässler im Gegensatz zu Siebt- oder Zwölftklässlern? Die Ausstellung "Schule bildet Kunst. Immer weiter." zeigt den Reifungsprozess der Kinder über die Jahre, zeigt, wie sich Perspektiven ändern und sich Persönlichkeiten entwickeln. Besondere Hingucker sind hier lebensgroße Körper-Plastiken aus Klarsichtfolie, überdimensionale Lollis, Fotografien, die Corona-Ecke und eine Skulptur der derzeit mächtigsten Frau der Welt – Angela Merkel. Am Donnerstag, 21. Oktober, findet die Vernissage statt.

Und nun "Zur Sache, Schätzchen": Ein Bild aus dem "Film, der schnell zur Sache kommt", von der jungen Uschi Glas, ziert auch das gedruckte Jahresprogramm der Zehntscheuer. Die Ausstellung "Schamlos? Sexualmoral im Wandel" soll die tiefgreifenden Veränderungen von Sexualmoral und Geschlechterbeziehungen beleuchten.

"Wer glaubt, hier viel nackte Haut zu sehen, oder knutschende Männer, der irrt"

Hier werden unter anderem Plakate um Rechte der LGBTQ- und der Frauen-Bewegung gezeigt. So provokativ der Titel auch scheinen mag: "Wer glaubt, hier viel nackte Haut zu sehen, oder knutschende Männer, der irrt", sagt Christopher Seng. Das Thema Fortschritt in diesem Bereich werde ausgiebig und detailreich dokumentiert, ohne aber "anstößig zu sein" oder gar "einen Skandal zu provozieren". Das Außergewöhnliche hier: Die evangelische Kirchengemeinde ist mit im Boot. "Pfarrer Christoph Braunmiller aus Engstlatt will das Thema in einem Familiengottesdienst am Freitag, 11. Februar, aufgreifen, der in der Zehntscheuer statfinden wird. Dier Vernissage zur Ausstellung ist am Donnerstag, 3. Februar. Anmeldung ist erforderlich per E-Mail zehntscheuer@balingen.de. Die Veranstaltung findet nach der 2G-Regel statt.

Im Rückblick auf die "Corona-Saison" 2020/2021 hat Yvonne Arras trotz allem Positives zu berichten. Obgleich es nur zwei Ausstellungen gegeben hat, habe sich das Jahr gelohnt. "Heimatlos", Dokumente und Objekte aus den Arbeitslagern der "Wüste", sei unerwartet gut gelaufen. Trotz des bedrückenden Themas. Seng untermauert das mit Zahlen: "800 Besucher wurden in zehn Wochen gezählt, 55 Prozent waren über 60 Jahre alt, der Rest darunter."

"Corona hat den Museen Zeit zum Nachdenken gegeben"

Arras führt weiter aus: "Wir hatten mit drei Führungen geplant, letztlich sind es sieben geworden." Das zeige, "dass auch die selbstkreierten Ausstellungen mit lokalem Hintergrund erfolgreich sind".

Apropos Eigenkreationen: "Corona hat den Museen Zeit zum Nachdenken gegeben und zum Sichten, welche Schätze sie selbst besitzen", sagt die Stadtarchivarin. Und so werden in der Karussell-Ausstellung "Balingen rundum", die im Sommer 2022 beginnt, passend zum Thema Fortschritt, Exponate aus der reichen städtischen Sammlung aus Kunst, Früh- und Kulturgeschichte gezeigt. Eine Ausstellung die "immer" zu sehen sein wird, sich aber "stetig dreht", erneuert und "Balingen rund um und immer wieder aus einer anderen Perspektive zeigt". Fortschritt eben.

Zum Jahresthema "Fortschritt" gibt es in der neuen Saison Folgendes in der Balinger Zehntscheuer zu entdecken und zu hören:

- "Schule bildet Kunst. Immer weiter. Sondersausstellung mit Kunstwerken, gebildet am Gymnasium Balingen. 22. Oktober bis 9. Januar 2022

- Vom 4. Februar bis 29. Mai ist die Schau "Sexualmoral im Wandel. Schamlos" zu sehen. Die Ausstellung wurde vom Haus der Geschichte der Bundesepublik Deutschland konzipert. Dazu gibt es einen evangelischen Gottesdienst am 11. Februar, 19 Uhr, ebenfalls in der Zehntscheuer.

- Die Jugendmusikschule Balingen präsentiert am Sonntag, 3. April, "Musik im Wandel der Zeit", Zehntscheuer, ab 17 Uhr.

- "Meine Jungfernschaft ist hin!" – davon singt das Ensemble für alte Musik "Dico Cantus" am Donnerstag, 12. Mai, ab 19 Uhr, Zehntscheuer.

n Die Karussell-Ausstellung "Balingen rundum" beginnt im Sommer 2022. Das genaue Datum steht noch nicht fest.