Was gibt es Schöneres? Spontane Tour, einfach hinsetzen, Essen und Getränk genießen, Fußball gucken und entspannen. Sogar Gröhlen und Jubeln am Tisch ist erlaubt – ohne Maske! Nach sieben Monaten kommt Horbs Gastro und damit das normale Leben endlich wieder richtig in Schwung.