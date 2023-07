Im Eyachbad Balingen herrschen nach den Sommerferien wieder normale Bedingungen. Der Gemeinderat gab – wenn auch nicht einstimmig – grünes Licht für die Wiedereröffnung des Außenbeckens. Ab dem 11. September wird dies für den Badebetrieb wieder geöffnet. Die Wassertemperatur soll dann wieder die angenehmen 33 Grad haben.

Zwar wurde in der Vergangenheit am Temperaturregler gedreht, das Wasser um ein paar Grad runtergekühlt, um Energie zu sparen. Rainer Schneider, Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Balingen, gab in der jüngsten Gemeinderatssitzung aber zu bedenken, dass bereits bei niedrigerer Wassertemperatur weniger Besucher kamen.

Stadt äußert keine Bedenken

„Da das Außenbecken des Bades die Hauptattraktion ist, wollen wir den Gästen ein einwandfreies Badeerlebnis liefern“, sagte Schneider. Vonseiten der Stadt gibt es im Hinblick auf diese Entscheidung keine Bedenken. „Aktuell sehen wir uns nicht vor einer Energiekrise und können guten Gewissens diesen Punkt so vorschlagen“, sagte OB Dirk Abel in der Sitzung.

Diese Meinung teilten nicht alle Räte. „Klar, 33 Grad sind schon sehr angenehm, aber ich äußere hier dennoch Bedenken und werde diesem Vorschlag nicht zustimmen“, sagte etwa Klaus Hahn von der CDU. Man tue jetzt so als sei nichts gewesen und man könne wieder aufdrehen. Diese Ansicht teilt auch Ulrich Teufel (SPD). Martina Hittinger (Grüne) hielt dagegen: „Dann gehen die Besucher woanders hin. Da habe ich lieber die Einnahmen hier in Balingen.“

Erheblichen Besucheransammlungen in der Vergangenheit

Auch die eingeschränkten Öffnungszeiten der Eyachsauna gehören der Geschichte an. Im November 2022 wurde beschlossen, dass der energieintensive Betrieb der Sauna im Eyachbad nur noch von Mittwoch bis Freitag geöffnet ist.

Schneider begründete die Entscheidung mit erheblichen Besucheransammlungen. „Die waren teilweise so stark, dass einige Gäste enttäuscht wieder gegangen sind, da es zu voll war.“

In der Badesaison 2023/24 wird zudem das Lochenbad in Weilstetten auch für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet.