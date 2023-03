1 Um Energie zu sparen, wurde die Wassertemperatur unter anderem im Eyachbad reduziert. Nun wurden die Sparmaßnahmen auf den Prüfstand gestellt. Foto: Stadtwerke/Schneider

Landauf landab wird der Energieverbrauch in Schwimmbädern auf den Prüfstand gestellt. Auch in Balingen ist Energiesparen das Gebot der Stunde. Doch ganz so gravierend, wie es im Herbst noch erschien, ist es laut Rainer Schneider, Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Balingen, derzeit nicht mehr. In den Balinger Bädern wurden nun einige Energiesparmaßnahmen gelockert.

Wie wurde in den vergangenen Monaten Energie gespart? Im August 2022 wurde beschlossen, dass das Außenbecken im Eyachbad Balingen nach der Sommerpause bis auf Weiteres geschlossen bleibt und dass der gewohnte Warmbadetag am Samstag entfällt. Ferner werden Luft- und Wassertemperatur in der Schwimmhalle auf 28 Grad heruntergefahren. In den Duschen werden die Laufzeiten mit Warmwasser von 30 auf 20 Sekunden verringert.

Weil die Lehrschwimmbecken auf Längenfeld und in Frommern geschlossen wurden, wurde das Schul- und Vereinsschwimmen in das Eyachbad und in das Weilstetter Lochenbad verlagert. Das tangierte auch den öffentlichen Badebetrieb im Eyachbad; die Öffnungszeiten wurden entsprechend reduziert. Im November wurde dann beschlossen, dass der energieintensive Betrieb der Sauna im Eyachbad ab 1. Dezember nur noch von Mittwoch bis Freitag geöffnet ist.

Welche Maßnahmen gelten aktuell? Was wurde gelockert? Mittlerweile wurde die Wassertemperatur im Lehrschwimmbecken auf die ursprünglichen 30 Grad erhöht, die Lufttemperatur bleibe aber bei 28 Grad. Im Planschbecken ist das Wasser wieder wie gewohnt 32 Grad warm. Das Außenbecken im Eyachbad bleibt weiterhin geschlossen. Weiterhin gelten die reduzierten Öffnungszeiten der Eyachsauna und des öffentlichen Badebetriebs im Eyachbad; auch die Laufzeit der Duschen bleibt weiterhin bei 20 Sekunden.

Wieso wurden die Sparmaßnahmen gelockert? „Alle Energieeinsparmaßnahmen werden kontinuierlich überprüft und der aktuellen Lage am Energiemarkt angepasst“, erklärt Schneider. „Die spürbare Entspannung der Energiekrise führt dazu, dass die Maßnahmen gelockert werden können.“

Wie ist der Ausblick auf die kommenden Monate? „Als Energieversorger haben wir die Energiekrise im Blick. Es ist unser tägliches Geschäft, auf die Entwicklung der Märkte zu reagieren. So handhaben wir es auch mit dem Betrieb unserer Bäder“, erklärt Tamara Sauer, die bei den Stadtwerken für das Marketing zuständig ist.

Welche Erfahrungen wurden in den vergangenen Monaten mit den Maßnahmen gemacht? Schwimmmeister Rainer Schneider berichtet von weitestgehend positiven Reaktionen der Besucher, sowohl was die reduzierte Wassertemperatur als auch der eingeschränkte öffentliche Badebetrieb und die Schließung des Lochenbades für die Öffentlichkeit anbelangt. Uneingeschränkt konnten auch das Vereins- und das Schulschwimmen sowie die Schwimmkurse stattfinden. „Wir sind stolz, dass trotz der Krise keine Stunden ausgefallen sind. Angesichts der pandemischen Lage der vergangenen Jahre hat das Schwimmen einen hohen Stellenwert“, meint Schneider.

Die reduzierte Temperatur im Lehrschwimmbecken und Planschbecken habe allerdings einige Familien vom Besuch des Eyachbades abgehalten. Umso mehr freut sich Schneider, diesen nun wieder die gewohnte Wassertemperatur bieten zu können.